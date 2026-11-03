SSB Head Constable भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 16 नवंबर से शुरू होगा टाइपिंग टेस्ट, यहां देखें कट-ऑफ और पूरी डिटेल्स

SSB Head Constable Result 2026 Out : गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र सीमा बल ने हेड कांस्टेबल (Min)-2020 भर्ती परीक्षा के तहत आयोजित लिखित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही अगले स्टेप यानी कंप्यूटर टाइपिंग और स्किल टेस्ट की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है. लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in या recruitment.ssb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

16 से 18 नवंबर के बीच होगा टाइपिंग और स्किल टेस्ट

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का टाइपिंग व स्किल टेस्ट 16 नवंबर से 18 नवंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा. इसके लिए एडमिट कार्ड जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलेवल करा दिए जाएंगे.

वैकेंसी से 15 गुना ज्यादा उम्मीदवार हुए पास, यह रही कट-ऑफ

एसएससी द्वारा कुल 115 पदों को भरने के लिए कुल 1725 उम्मीदवारों को अगले स्टेप यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कुल वैकेंसी का ठीक 15 गुना है.

कैटेगरी वाइज (Category-wise) वैकेंसी, पास उम्मीदवार और कट-ऑफ इस तरह है:

श्रेणी (Category) टोटल वैकेंसी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट कट-ऑफ मार्क्स सामान्य (UR) 47 705 90

ओबीसी (OBC) 26 390 88

ईडब्ल्यूएस (EWS 11 165 86

एससी (SC) 21 315

84

एसटी (ST) 10 150 80

कुल (Total) 115 1725

टाइपिंग टेस्ट में इन बातों का रखें खास ख्याल