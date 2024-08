SBI के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1, 040 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, Apply Now

SBI SO Recruitment 2024 Last Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है. जो भी उम्मीदवार एसबीआई एसओ 2024 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं और बिना देरी तुरंत अप्लाई करें. एसबीआई एसओ भर्ती 2024 के जरिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 1, 040 पदों को भरेगा. ये भर्तियां रिलेशनशिप मैनेजर, इंवेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, इंवेस्टमेंट ऑफिसर सहित कई पदों के लिए हैं. उम्मीदवार एसबीआई एसओ आवेदन फॉर्म 31 अक्टूबर तक डाउनलोड कर सकते हैं. SBI SO Recruitment 2024: नोटिफिकेशन

SBI SO 2024: रिक्तियों का विवरण

सेंट्रल रिसर्च टीम (प्रोडक्ट लीड) : 2 पद

सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट): 2 पद

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (टेक्नोलॉजी): 1 पद

प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर (बिजनेस): 2 पद

रिलेशनशिप मैनेजर : 273 पद

वीपी हेल्थः 643 पद

रिलेशनशिप मैनेजर-टीम लीडः 32 पद

रीजनल हेडः 6 पद

इंवेस्टमेंट स्पेशलिस्टः 30 पद

इंवेस्टमेंट ऑफिसरः 49 पद

SBI SO 2024: चयन प्रक्रिया

भारतीय स्टेट बैंक एसओ की भर्ची शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर करेगा. बैंक मिनिमम क्वालिफिकेशन, अनुभव, उम्मीदवारों की कुल संख्या के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा. इंटरव्यू कुल 100 अंकों के लिए होगा.

SBI SO 2024: आवेदन शुल्क

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है.

