SBI PO Result Date 2025: कभी भी आ सकता है एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट, जानें लेटेस्ट अपडेट

State Bank Of India po Result Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पीओ की परीक्षा के नतीजे सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. पढ़िए लेटेस्ट अपडेट.

नई दिल्ली:

State Bank Of India po Result Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पीओ की परीक्षा समाप्त होने के बाद अब उम्मीदवारों को प्री रिजल्ट का इंतजार है. हालांकि ऑफिशियली रिजल्ट की डेट तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस सप्ताह परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है. यानी सितंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है. एस
SBI PO Result ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जारी होगा. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकते हैं.

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की परीक्षा 2,4 और 5 अगस्त 2025 को पूरे देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.इन खाली पदों में से 203 जनरल कैटगरी के लिए हैं, जबकि 135 ओबीसी, 50 ईडब्ल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के हैं.

एसबीआई पीओ सलेक्शन प्रोसेस

अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों में होगा.प्रीलिम्स, मेन्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप एक्सरसाइज व इंटरव्यू) में पास होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा.

इतनी मिलेगी सैलरी

 बेसिक पे 48,480/- (4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ) स्केल - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920, डीए, एचआरए, समेत कई अलावेंस

