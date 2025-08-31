विज्ञापन

BPSC एग्जाम को लेकर आई ये बड़ी अपडेट, जानिए आयोग ने क्या कहा

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) 13 सितंबर को होने वाली है, लेकिन इससे पहले आयोग ने एक जानकारी दी है.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC एग्जाम को लेकर आई ये बड़ी अपडेट, जानिए आयोग ने क्या कहा
नई दिल्ली:

BPSC 71th Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की परीक्षा 13  सितंबर को होने वाली है. ऐसे में एग्जाम से पहले एग्जाम पोस्टपोने होने जैसी खबरे सामने आ रही है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या सच में एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है. एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, कुछ शिक्षक, विशेषज्ञ और कोचिंग संचालक परीक्षा तिथि के बारे में मनगढ़ंत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों में अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है.

कोई बदलाव नहीं हो रही है

आयोग ने जोर देकर कहा कि निर्धारित तिथि में किसी भी बदलाव का सुझाव देने वाला कोई आधिकारिक संकेत या अधिसूचना जारी नहीं की गई है. आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा गया है, "71वीं एकीकृत संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा की तिथि दो महीने पहले घोषित की गई थी, और अब तक आयोग ने ऐसा कोई संकेत या सूचना जारी नहीं की है जिससे यह पता चले कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है.

किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी वेबसाइट पर जारी की जाएगी

आयोग ने इन अफवाहों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है. आयोग ने आगे ज़ोर देकर कहा कि परीक्षा स्थगित करने से संबंधित कोई भी अपडेट केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट, 'X' (ट्विटर) हैंडल या आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साझा किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और अपने परीक्षा जिले व केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, जैसा कि पिछली परीक्षाओं में होता रहा है. उम्मीदवारों को अफवाहों से सावधान रहने और अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा न करने की भी सलाह दी गई है.

ये भी पढ़ें-Sarkari Naukri: यहां निकली 8 हजार से ज्यादा पदों के लिए सरकारी नौकरी, जानें क्या होनी चाहिए योग्यता
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC, Bpsc Exam, BPSC Exam 2025, BPSC Exam Apply, BPSC Civil Services Exam Time
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com