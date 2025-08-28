विज्ञापन

BPSC 71th Admit Card: इस दिन जारी हो सकता है बीपीएससी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड

BPSC 71th Admit Card: बीपीएससी की 71वीं परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है. ऐसे में उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC 71th Admit Card: इस दिन जारी हो सकता है बीपीएससी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड
नई दिल्ली:

BPSC 71th Admit Card: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा 13 सितंबर को होने वाली है, परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वे अब एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. बीपीएससी 71वीं परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर के बारे में जानना जरूरी है. हालांकि आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल तारीख तो नहीं जारी की गई है, जिससे ये बताया जा सके कि इस दिन एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन इस बात से पता लगाया जा सकता है कि कबतक एडमिट कार्ड जारी हो सकता है.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड

BPSC की प्री परीक्षा 13 सितंबर को होगी तो एडमिट कार्ड एक सप्ताह पहले जारी होने की पूरी संभावना है. यानी ये कहा जा सकता है कि सितंबर के पहले सप्ताह में प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे. तारीख बताना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वह बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.gov.in पर नजर बनाए रखें, इसके अलावा ndtv education पर भी आप एडमिट कार्ड से संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 

BPSC 71th एग्जाम पैर्टन

71वीं BPSC की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी. इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे. उम्मीदवारों को एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी इसलिए सोच-समझकर जवाब दें.प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई (1/3) अंक काटे जाएंगे.  प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.

इतने पदों पर होगी भर्ती

BPSC ने 71वीं CCE के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिससे कुल पदों की संख्या 1,298 हो गई है. 

ये भी पढ़ें-Jobs 2025: यहां निकली 1543 पदों पर वैकेंसी, ग्रैजुएट करें फौरन अप्लाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC, BPSC  exam, BPSC 71st CCE, BPSC 71st CCE Exam, BPSC Admit Card
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com