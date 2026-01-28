विज्ञापन

हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 234 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

जो लोग जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRA) की वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर इस नौकरी से संबंधित लिंक होगा. उसपर क्लिक कर दें.  इसके बाद एक पेज खुलेगा. पूछी गई जानकारी को सही से भर दें.

हिमाचल में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 234 पदों पर भर्ती शुरू, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए 12 पास होना जरूरी है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद पर भर्ती निकाली हैं. इन पदों पर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी, 2026 तक ही हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 234 पदों को भरा जाना है. 234 पदों में से 84 पद अनारक्षित, 30-EWS, 48-ओबीसी , 57- अनुसूचित जाति  और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए  आरक्षित हैं. 

कैसे करें आवेदन

जो लोग आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRA) की वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर इस नौकरी से संबंधित लिंक होगा. उसपर क्लिक कर दें.  इसके बाद एक पेज खुलेगा. पूछी गई जानकारी को सही से भर दें.  इसके बाद आवेदन पत्र भरने को कहा जाएगा. आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें. आखिरी में आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

  1. नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए 12 पास होना जरूरी है. वहीं 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उनके पास आईटी/आईटीईएस में एक या दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए.
  2. साथ ही  उम्मीदवारों की अंग्रेजी भी अच्छी होमी चाहिए.  30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग आनी चाहिए. 
  3. आयु की बात करें तो आवेदन करने की कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष है. जबकि अधिकतम 45 वर्ष है.

क्या है चयन प्रक्रिया

इन पदों के लिए आवदेन करने वाले उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा. ये टेस्ट पास करने वालों का टाइपिंग टेस्ट होगा. चुने गए उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

