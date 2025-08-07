Sarkari Naukri: ग्रेजुएट के लिए निकली 550 पदों पर सरकारी नौकरी, आज से एप्लीकेशन शुरू

Sarkari Naukri 2025: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने NIACL AO 2025 पदों की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रशासनिक अधिकारी (AO) के 550 पदों के लिए आवेदन मांगे है. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए खुद को योग्य समझते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है. एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन newindia.co.in पर भरे जा रहे हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें. फिलहाल इस वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, लेकिन जल्द ही इसके लिए डिटेल्स नोटिस जारी की जाएगी.

फिलहाल जारी नोटिस के मुताबिक, आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2025 है. इसके बाद इस भर्ती के लिए परीक्षा 14 सितंबर को होगी, फेज 1 परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को फेज टू परीक्षा पास करनी होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछ जाएंगे.

NIACL AO Vacancy के लिए इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई- Link

NIACL AO Vacancy: कौन कर सकता है आवेदन

accountent पदों के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सीए की डिग्री है. जिन्होंने प्रोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो. Generalist के पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी शैक्षणिक संस्थान से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. चरण 1 परीक्षा 14 सितंबर 2025 और चरण 2 परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

NIACL AO परीक्षा 2025

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। यह भारत की पाँच पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों में से एक है। यह देश भर में शाखाओं वाला एक अग्रणी वैश्विक बीमा समूह है। NIACL AO 2025 भर्ती की मुख्य विशेषताओं को जानने के लिए, नीचे दी गई तालिका देखें.

