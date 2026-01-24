RRB NTPC Result 2025: रेलवे भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना रोल नंबर

RRB NTPC Result 2025 Out : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC CBT-1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो अब आप अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड और लिस्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं.

अपना रिजल्ट कैसे चेक करें? (Step-by-Step)

सबसे पहले RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर "RRB NTPC CBT-1 Result 2025" वाले लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

अब एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स के रोल नंबर होंगे.

अपना रोल नंबर खोजने के लिए कीबोर्ड पर Ctrl+F दबाएं और अपना नंबर टाइप करें.

अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिख रहा है, तो आप अगले राउंड के लिए सेलेक्ट हो गए हैं.

रिजल्ट का PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

रेलवे भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि केवल वही उम्मीदवार CBT-2 के लिए पात्र होंगे जिनका नाम इस लिस्ट में है. इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें और आधिकारिक वेबसाइट्स पर नजर बनाए रखें.

बता दें कि भारतीय रेलवे में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी. जून 2025 में हुई इस परीक्षा में करीब 60 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.

CBT-1 में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब CBT-2 (दूसरे चरण की परीक्षा) में शामिल होना होगा. इसके बाद पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट पास करना होगा. इन सभी पड़ावों को पार करने के बाद ही रेलवे में पक्की नौकरी का रास्ता साफ होगा.



