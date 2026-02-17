RRB Group D Answer Key 2026: जल्द आएगी रेलवे ग्रुप डी की आंसर-की, जानें कब और कैसे करें चेक

RRB Group D Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही ग्रुप डी (लेवल 1) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी करने वाला है. अगर आपने भी इसकी परीक्षा दी है, तो अब आप जान पाएंगे कि आपने कितने सवाल सही किए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फाइनल आंसर की जारी होने के बाद कैसे आप अपनी आंसर की देख सकते हैं.

RRB Group D Answer Key 2026: कब तक आ सकती है आंसर-की?

हालांकि रेलवे की तरफ से अभी कोई तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन पुराने ट्रेंड्स को देखें तो परीक्षा खत्म होने के 2 से 3 हफ्तों के भीतर आंसर-की जारी कर दी जाती है. माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक आंसर-की का लिंक एक्टिव हो सकता है.

RRB Group D Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें आंसर-की?

सबसे पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या DigiLMS पोर्टल पर जाएं.

वहां होमपेज पर RRB Group D Answer Key 2026 का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

अब आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिए.

लॉगिन करते ही आपकी रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की स्क्रीन पर आ जाएगी.

इसे डाउनलोड कर लीजिए और एक प्रिंटआउट भी निकालकर रख लीजिए.

RRB Group D Answer Key 2026: आंसर-की चेक करना क्यों है जरूरी?