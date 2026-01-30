RRB ग्रुप डी भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड ने जारी किया नया नोटिफिकेशन, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

RRB Group D Vacancy: रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से निकाली गई 22 हजार RRB ग्रुप डी भर्तियों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें आवेदन की नई तारीख भी बताई गई है. इससे पहले बोर्ड की तरफ से आवेदन प्रोसेस को टालने की जानकारी दी गई थी. अब नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आवेदन 31 जनवरी से शुरू हो जाएंगे. इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छु उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. पहले बताया गया था कि आवेदन 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेंगे.

ऐसे करें अपना आवेदन

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप-डी लेवल-1 भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2 मार्च रखी है. उम्मीदवार 31 जनवरी 2025 से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. यहां आधार से लॉगइन करने के बाद आपको ग्रुप डी का लिंक नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलकर इसे भर सकते हैं. ये भर्ती कुल 22000 पदों को भरने के लिए है, जिसमें कई तरह के अलग-अलग पद शामिल हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती

ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV: 11,000 पद

ट्रैफिक पॉइंट्समैन: 5,000 पद

असिस्टेंट (S&T, C&W, पॉइंट्समैन आदि): अन्य शेष पद

पूर्व मध्य रेलवे (993 पद) और दक्षिण पूर्व रेलवे (1,199 पद)

कौन कर सकता है आवेदन?

जिन उम्मीदवारों की उम्र 18 से 33 साल है, वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती मेंओबीसी (OBC) को 3 साल और एससी/एसटी (SC/ST) को 5 साल की नियमानुसार छूट मिलेगी. 10वीं पास उम्मीदवार और आईटीआई कर चुके युवाओं के लिए ये भर्ती निकाली गई है.

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए पहले उम्मीदवारों को CBT (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) से गुजरना होगा, इसके बाद PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा) होगी. पास होने वाले उम्मीदवारों का आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट की इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. जिसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस/करेंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाएंगे.

