FMGE परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, डॉक्टरी का लाइसेंस पाने में 76 फीसदी उम्मीदवार फेल

FMGE Result 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने FMGE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं.

डॉक्टरी का लाइसेंस पाने के लिए दी गई थी परीक्षा

FMGE Result 2026: FMGE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने आधिकारिक वेबसाइट पर ये नतीजे घोषित किए हैं. छात्र 6 फरवरी से अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन की ये परीक्षा 17 जनवरी, 2026 को आयोजित की गई थी, जिसके बाद अब रिजल्ट जारी किया गया है. हैरान करने वाली बात ये है कि इस परीक्षा में पासिंग पर्सेंटेज महज 23.77% रहा, जो काफी कम है. 

कैसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट?

  • स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाना होगा.
  • नोटिफिकेशन बार पर 'Result of FMGE' लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करें.
  • पीडीएफ में 'FMGE result direct link' पर क्लिक करें.
  • पूरी पीडीएफ में अपना रोल नंबर पता करने के लिए `Ctrl+F` का इस्तेमाल कर सर्च करें.
  • 6 फरवरी, 2026 से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा.

कितने छात्रों ने दी थी परीक्षा?

FMGE 2026 परीक्षा में कुल 43,933 छात्र उपस्थित हुए थे, जिनमें से सिर्फ 10,264 उम्मीदवार ही परीक्षा पास कर पाए. यानी महज 23.9% लोग ही परीक्षा में पास हुए. परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स की बात करें तो ये 300 में से 150 नंबर थे. नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं.

किस चीज की है परीक्षा?

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) एक लाइसेंसिंग परीक्षा है. यानी मेडिकल या डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए ये परीक्षा दी जाती है. ये उन भारतीय छात्रों के लिए अनिवार्य होती है, जिन्होंने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई की है और भारत में डॉक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं. NBE ने बताया है कि अगली परीक्षा 28 जून, 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार फेल हुए हैं, वो दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं. 

