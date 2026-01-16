RBI Office Attendant Recruitment 2026: रिजर्व बैंक में 10वीं पास के लिए निकली बंपर भर्ती, सैलरी भी मिलेगी तगड़ी

RBI Office Attendant Recruitment 2026: अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन मौका आया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत देशभर के अलग-अलग RBI ऑफिस में कुल 572 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. 15 जनवरी 2026 से फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और 4 फरवरी 2026 तक चलेगी. अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो यहां जानिए इससे जुड़ी हर डिटेल.

RBI Office Attendant Recruitment 2026: कौन कर सकता है अप्लाई

1. उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है.

2. संबंधित RBI ऑफिस की लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए.

3. मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए. उम्र 1 जनवरी 2026 से जोड़ी जाएगी.

4. रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

RBI ऑफिस अटेंडेंट की नौकरी परमानेंट होगी. शुरुआती बेसिक पे 24,250 रुपए होगा. मौजूदा शुरुआती ग्रॉस सैलरी करीब 46,029 रुपए महीने की है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं और HRA (अगर बैंक क्वार्टर नहीं मिला) भी मिलेगा.

RBI Office Attendant Vacancy 2026: कहां कितनी सीटें हैं

कुल वैकेंसी- 572

सबसे ज्यादा सीटें- कानपुर, लखनऊ, कोलकाता और दिल्ली सर्किल

जनरल कैंडिडेट्स- 291

SC- 89

ST- 58

OBC- 83

EWS- 51

सेलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न

RBI ऑफिस अटेंडेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन लिखित परीक्षा (CBT), लोकल लैंग्वेज टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा. ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें कुल 120 सवाल होंगे. इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30-30 सवाल होंगे. पेपर का समय 1 घंटा 30 मिनट होगा. नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी.

आवेदन फीस कितनी है

जनरल, OBC और EWS- 450 रुपए

SC, ST, दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन- 50 रुपए

RBI कर्मचारी- कोई फीस नहीं

पेमेंट मोड- ऑनलाइन

RBI Office Attendant 2026 के लिए कैसे अप्लाई करें