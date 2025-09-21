विज्ञापन

Bank Jobs 2025: इस बैंक में निकली लाख रु सैलरी वाली नौकरी, बस ग्रेजुएशन की होनी चाहिए डिग्री

पंजाब एंड सिंध बैंक ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं.

नई दिल्ली:

Punjab and Sind Bank Bharti 2025: बैंकों में इन दिनों काफी वैकेंसी निकल रही है. अगर आप एक अच्छी बैंक नौकरी करना चाहते है तो ये मौका हाथ से न जानें दें. क्योंकि 117 साल पुराने पंजाब एंड सिंध बैंक ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. एग्रीकल्चर मैनेजर के 190 पदों को भरा जाएगा. एप्लीकेशन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से जारी है और इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है.

Punjab and Sind Bank Bharti 2025: सैलरी इतनी मिलेगी

इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को स्केल MMGS-II पर रखा जाएगा और उन्हें 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक सैलरी मिलेगी. 

कैसे करें आवेदन 

नोटिफिकेशन के मुताबिक, उम्मीदवारों को punjabandsind.bank.in पर जाना होगा.ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी आयु सीमा का ख्याल रखना होगा. इस भर्ती के लिए आयु सीमा 23 वर्ष से 35 वर्ष तय की गई है. उम्मीदवारों का जन्म 2 सितंबर 1990 से पहले और 1 सितंबर 2002 के बाद नहीं होना चाहिए. जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. 

Punjab and Sind Bank Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

क्रेडिट मैनेजर पद पर आवेदन करने के लिए कम से कम किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) होना चाहिए. साथ ही आपको 66 प्रतिशत नंबरों से पास होना होगा. आरक्षित कैटगरी के लिए 55 प्रतिशत रखी गई है. साथ ही CA, CMA, CFA या MBA (Finance) जैसी प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. 
एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए- एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर में  ग्रेजुएट होना चाहिए 60 प्रतिशत नंबरों के साथ.

