Pratibha Setu: जानिए कैसे मिलेगा यूपीएससी में चूक गए कैंडिडेट को सही करियर, आसान भाषा में समझिए

Pratibha Setu Portal: यूपीएससी की परीक्षा में मेन्स परीक्षा पास कर चुके कई हजार उम्मीदवार केवल कुछ नंबरों की वजह से रह जाते हैं, ऐसे में वे कैंडिडेट हतास हो जाते हैं. ऐसे में इन कैंडिडेट को सही करियर मिले और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, इसके लिए सरकार ने शानदार पहल की है. जिसे Pratibha Setu Portal के नाम से जाना जा रहा है. इस पोर्टल पर उन कैंडिडेट के नाम और डिटेल्स मौजूद होंगे जिन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. पीएम मोदी ने 31 अगस्त को 'मन की बात' के 125वें एपिसोड में भी इस पोर्टल का जिक्र किया. जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा.

'प्रतिभा सेतु' का पूरा नाम है Professional Resource and Talent Integration - Bridge for Hiring Aspirants. यूपीएससी की इन परीक्षाओं में लास्ट मोमेंट मे चूंक गए उम्मीदवारों के लिए डाटाबेस तैयार किया गया है. इस पोर्टल में उन अभ्यर्थियों की जानकारी होगी. इन उम्मीदवारों की प्रोफाइल सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों तक पहुंचाई जाएगी. केवल उन उम्मीदवारों की ही जानकारी पोर्टल पर शेयर की जाएगी, जिन्होंने इसके लिए सहमति दी हो.

सिविल सेवा परीक्षा (CSE)

भारतीय वन सेवा (IFS)

इंजीनियरिंग सेवा (ESE)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

संयुक्त रक्षा सेवा (CDS)

संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS)

आर्थिक और सांख्यिकी सेवा (IES/ISS)

भू-वैज्ञानिक सेवा (CGSE)

कंपनियां कर सकती हैं यहां से हायरिंग

सरकारी संस्थान, पीएसयू और प्राइवेट कंपनियां इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं. वेरिफिकेशन के बाद वे उम्मीदवारों की प्रोफाइल देख सकते हैं और उन्हें नौकरी के लिए अपरोच कर सकते हैं. .इस पोर्टल में अभी तक 10 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों का डेटा शामिल किया जा चुका है.

