भारतीय डाक विभाग ने बिहार में निकाली हैं कई भर्तियां, जल्द कर दें आवेदन

ये भर्तियां पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन और MTS पदों पर की जानी है. भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 60 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. किस पद पर कितनी भर्तियां की जानी है. उसकी जानकारी इस प्रकार है.

पोस्टल असिस्टेंट- 31

एमटीएस- 13 पद

सॉर्टिंग असिस्टेंट- 11 पद

पोस्टमैन- 5 पद

ये है आवेदन प्रक्रिया

इन वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर आपको Recruitments लिखा हुआ दिखेगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें. जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा.

इस पेज पर आपको Direct Recruitment to Postal Assistant/Sorting Assistant, Postman and MTS Cadre under Sports Quota in Bihar Circle लिखा हुआ दिखेगा. इसपर क्लिक करें. सबसे पहले आपको मांगी गई जानकारी भरनी होगी. जिसको भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन फॉर्म भर दें.

आयु सीमा-

एमटीएस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं अन्य पदों पर आवेदन करने वालों की आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है.

आवेदन करने से पहले इस भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें - Indian Post Recruitment 2021