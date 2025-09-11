CISF Constable Driver भर्ती के लिए PET और PST एडमिट कार्ड हुए जारी, यहां से करिए डाउनलोड

CISF Constable Driver Exam 2025: केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने साल 2024 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम-पंप-ऑपरेटर (फायर सर्विसेज) पदों के लिए होने वाले PST (Physical standard test) और PET (Physical efficiency test) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ऐसे में उम्मीदवार आधिकारिक वेबासइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in के होमपेज पर ADMIT CARDPET/PST(CT DRIVER) लिंक पर क्लिक करिए.

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा

अब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालिए

इसके बाद सबमिट पर क्लिक करिए, आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा

अब आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए.

बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 1,124 पदों को भरा जाएगा. जिसमें से 845 पद कांस्टेबल ड्राइवर और 279 पद कांस्टेबल ड्राइवर कम-पंप-ऑपरेटर (फायर सर्विसेज) के लिए हैं.

CISF की PET और PST क्या होता है

पीईटी और पीएसटी परीक्षा में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है. इसमें फिटनेस और स्टैमिना देखा जाता है. जिसे जांचने के लिए उंचाई, सीना, दौड़ और अन्य फिजिकल एक्टिविटीज शामिल हैं.

जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, उन्हें ट्रेड टेस्ट देना होता है. इसे पास करने के बाद OMR बेस्ड परीक्षा देनी होती है. इस परीक्षा का लास्ट सेलेक्शन प्रोसेस में DME/RME होता है, जिसमें फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट होता है.

