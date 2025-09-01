पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर कहां किए जाते हैं ट्रेंड, कैसे होती है भर्ती?

Pakistan Army Officer Recruitment: पाकिस्तान आर्मी हमेशा चर्चा में रहती है, इसकी वजह शायद आपको बताने की जरूरत नहीं. पाकिस्तान का कारनामे दुनिया से छिपे नहीं है, जिसका एक कारण पाकिस्तान की आर्मी भी है. पाकिस्तान की राजनीति वहां की आर्मी के हाथ में है. जिस तरह भारत में आर्मी में भर्ती होने वाले कैंडिडेट का काम सुरक्षा और सेवा है लेकिन पाकिस्तान में आर्मी का काम केवल सुरक्षा सेवा नहीं बल्कि और भी है. इंडिया में आर्मी में भर्ती होने के कई रास्ते हैं, NDA, CDS, Agneepath स्कीम के जरिए लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या प्रोसेस हैं. ये जानना काफी दिलचस्प होगा. पाकिस्तान में आर्मी ऑफिसर कहां-कहां तैनात होते हैं और उनकी भर्ती कैसे और ट्रेनिंग कहां होती है तो इस आर्टिकल में डिटेल्स में जानिए.

सैनिक के लिए भर्ती (Soldiers Recruitment)

शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास

आवेदन प्रक्रिया: उम्मीदवार आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में जाकर आवेदन करते हैं

चयन प्रक्रिया: शारीरिक टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल चेकअप अनिवार्य

आयु सीमा: 17-23 साल

पाकिस्तानी सेना में सैनिक और अधिकारी अलग-अलग ट्रेनिंग से गुजरते हैं. सामान्य सैनिकों के लिए 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग होती है. ये अलग-अलग रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित की जाती है, जैसे लाहौर, कराची और अटक. ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आमतौर पर सैलरी नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं.

अधिकारी के लिए भर्ती (Officers Recruitment)

भारतीय सेना में अधिकारियों के लिए भर्ती अलग-अलग कोर्सेज के जरिए होती है. इसमें प्रमुख PMA लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स और शॉर्ट सर्विस कमिशन शामिल हैं. PMA (Pakistan Military Academy) लॉन्ग कोर्स के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, साथ ही ISSB टेस्ट पास करना भी जरूरी है. टेक्निकल कैडे कोर्स के लिए 12वीं (FSc Pre-Engineering) में कम से कम 65 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. वहीं, शॉर्ट सर्विस कमिशन सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए उपलब्ध है. सभी पदों के लिए आयु सीमा 17 से 25 साल के बीच होती है, जो पद और कोर्स के अनुसार बदल सकती है.

पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कहां ट्रेंड किए जाते हैं (Pakistani Army Training Centre)

पाकिस्तानी ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग लंबे समय तक चलती है. अधिकारी कैडेट्स की ट्रेनिंग आमतौर पर 1 से 2 साल तक चलती है और ये प्रमुख रूप से पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी (PMA), काकुल और अब्बोटाबाद में आयोजित की जाती है. तकनीकी कोर्सेज के लिए उन्हें विशेष रूप से रावलपिंडी या कराची में भेजा जाता है. पीएमए में ऑफिसर कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान करीब PKR 30,000-40,000 का स्टाइपेंड दिया जाता है.

पाकिस्तान सेना में सैलरी और भत्ते (Pakistan Army Officer Salary)

पाकिस्तान सेना में वेतन आयोग की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सैनिकों और अधिकारियों की सैलरी अलग-अलग है.

आम सैनिक को करीब PKR 25,000-35,000 प्रति माह मिलता है, जो भारतीय रुपए में करीब 13,000-18,000 रुपए के बराबर है.

लेफ्टिनेंट की सैलरी PKR 70,000-90,000 प्रति महीने होती है,

कर्नल और उससे ऊपर के पदों पर सैलरी PKR 2,00,000-3,50,000 से ज्यादा तक पहुंच सकती है.

सैलरी के अलावा पाकिस्तान सेना अपने जवानों को कई तरह के भत्ते भी देती है, जिनमें हाई एल्टीट्यूड भत्ता, हाउसिंग, मेडिकल सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा शामिल हैं.

