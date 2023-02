MPPEB Result 2022: esb.mp.gov.in पर जारी हुआ एमपीपीईबी ग्रुप 3 का रीवाइज्ड रिजल्ट 

IDBI Recruitment 2023: आईडीबीआई बैंक में बंपर भर्ती, 600 पदों के लिए डिग्री वाले करें आवेदन

मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एमपीपीईबी ग्रुप 3 परीक्षा 2022 का आयोजन पिछले साल नवंबर माह में किया था. यह परीक्षा 6 नवंबर को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जबकि इसका रिजल्ट 12 फरवरी 2023 को जारी किया गया था. इसी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को बोर्ड ने संशोधित कर जारी किया है. एमपीपीईबी भर्ती अभियान के जरिए मध्य प्रदेश में कुल 2557 पदों को भरा जाना है. ये भर्तियां ग्रुप -3 सब इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, समयपाल और अन्य पदों के लिए होनी है.

MPPEB Group 3 Result 2022: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले उम्मीदवार मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

2.होमपेज पर, “Result - Group-3 Sub Engineer, Draftman, Samaypal and other equivalent post Combined Recruitment Test - 2022 Including Revised Result For Civil Paper” पर क्लिक करें.

3.इसके बाद पोस्ट कोड का चयन करें.

4.अपना रोल नंबर, टीएसी कोड दर्ज करें और सबमिट कर दें.

5.ऐसा करने पर MPPEB सिविल रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6.अब रिजल्ट डाउनलोड करें और उसकी एक प्रति का प्रिंट निकाल लें.

