Paper Leak: राजस्थान पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के मामलों में सबसे आगे रहा है. यहां पर बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लीक हो चुके हैं, इसकी वजह से एग्जाम की मेहनत से तैयारी करने वाले उम्मीदावरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

इस राज्य में होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं Paper Leak, हर साल निकलती हैं इतनी भर्तियां
नई दिल्ली:

Paper Leak: आज के समय में भर्ती परीक्षाओं का बिना पेपर हो जाना बड़ी बात होने लगी है. क्योंकि पेपर लीक को लेकर इतने मामले सामने आ चुके हैं कि उम्मीदवारों ने अब उम्मीद ही छोड़ दी है. हालिया मामला देखा जाए तो बड़ी-बड़ी नेशनल परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं. ये अब एक गंभीर समस्या हो गई है. उम्मीदवार पहले परीक्षा में शामिल होने से पहले पास होने की लिए प्राथर्ना करते थे लेकिन अब पेपर लीक न हो इसके लिए भी प्राथर्ना करने लगे हैं, कुछ मामलो में कुछ राज्यों में काफी पेपर लीक होने के केस देखे जा चुके हैं.

इन राज्यों में होते हैं सबसे ज्यादा केस

अलग-अलग रिपोर्ट्स की जांच करने पर पता चला कि राजस्थान पिछले कुछ सालों में पेपर लीक के मामलों में सबसे आगे रहा है. यहां पर बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लीक हो चुके हैं, इसकी वजह से एग्जाम की मेहनत से तैयारी करने वाले उम्मीदावरों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. इस राज्य के अलावा , उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है, जहां पर पेपर लीक के केस सामने आ चुके हैं. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) और पुलिस भर्ती जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसल करना पड़ा. इन राज्यों में भी लाखों उम्मीदवारों को पेपर लीक की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

पेपर लीक मामले में आगे रहने वाले राज्य

राजस्थान
उत्तर प्रदेश
बिहार

बिहार भी इस मामले में अछूता रहा है, अक्सर छात्र सड़कों पर पेपर लीक सहित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024' भी पारित किया है, जिसमें दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है.

इन तीनों राज्यों में हर साल अच्छी खासी भर्तियां आती है, पिछले साल यूपी में 50 हजार से ज्यादा पदों पर कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गई थे. 

