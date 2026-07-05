मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को मिले 5,017 नए शिक्षक, नियुक्ति पत्र किए गए जारी

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया के तहत 5,017 नए चुने गए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं. शनिवार को जारी एक बयान में, स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 और 4 जुलाई को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे. इन नियुक्तियों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, खेल और गायन/वाद्य संगीत जैसे विषयों के 4,067 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं. इसके अलावा, खेल, नृत्य और संगीत के लिए 950 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. नए नियुक्त शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से राज्य भर के स्कूलों में तैनात किया जाएगा. विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करें ताकि शिक्षक मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान अपनी ड्यूटी शुरू कर सकें.

"शिक्षक छात्रों का भविष्य संवारने"

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ये नियुक्तियां सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती हैं. सिंह ने एक बयान में कहा, "यह उपलब्धि उम्मीदवारों की कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिभा का नतीजा है. अपने ज्ञान, समर्पण और काम के जरिए, ये नए नियुक्त शिक्षक छात्रों का भविष्य संवारने और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में योगदान देंगे."

शिक्षकों की बड़ी भूमिका पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि वे न केवल शिक्षा देने में, बल्कि छात्रों का चरित्र निर्माण करने और समाज में योगदान देने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा, "शिक्षक की भूमिका सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है; वे छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने और समाज के भविष्य को दिशा देने की अहम ज़िम्मेदारी भी निभाते हैं."

विभाग के अनुसार, इन नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ-साथ खेल, संगीत और नृत्य के प्रशिक्षकों की उपलब्धता भी बेहतर होने की उम्मीद है. इस भर्ती अभियान से क्लासरूम में पढ़ाई-लिखाई बेहतर होने और co-curricular activities के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है, खासकर उन स्कूलों में जहां खास विषयों के शिक्षकों की कमी है.