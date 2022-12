ISRO Recruitment 2022: इसरो में नौकरी का मौका, साइटिस्ट के लिए 19 दिसंबर तक करें Apply

ISRO Recruitment 2022: नोटिफिकेशन देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.

इसरो ने इस भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, इसके मुताबिक इसरो के साइंटिस्ट/ इंजीनियरिंग पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. गेट-स्कोर वाले इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ISRO Recruitment 2022: रिक्तियों का विवरण

इसरो में साइंटिस्ट/ इंजीनियरिंग के कुल 68 पदों को भरा जाएगा. ये भर्तियां इलेक्टॉनिक्स, मेकेनिकल और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में की जाएगी.

ISRO Recruitment 2022: अधिकतम आयु

इसरो की इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 28 साल होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

ISRO Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी 65 प्रतिशत अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो. कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए.

ISRO Recruitment 2022: चयन प्रक्रिया

इसरो में साइंटिस्ट/इंजीनियर की रिक्तियों का एक हिस्सा गेट स्कोर के आधार पर भरा जाएगा और शेष रिक्तियां को लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा.

ISRO Recruitment 2022: आवेदन शुल्क

इसरो रिक्रूटमेंट 2022 के लिए उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड यानी डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा.

ISRO Recruitment 2022: आवेदन कैसे करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - isro.gov.in पर जाएं.

2.इसके बाद होमपेज पर करियर पर क्लिक करें और "Advt.No.ISRO:ICRB:01(1)(EMC):2022 dated 29.11.2022 for recruitment to the post of Sci/Engr 'SC' on the basis of GATE Score” लिंक पर क्लिक कर दें.

3.इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिंक पर क्लिक करें.

4.अब फिर रजिस्टर करें, विवरण भरें और फीस का भुगतान करें.

5.अंत में फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें.