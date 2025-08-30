विज्ञापन

12 वीं पास के लिए गोल्डेन चांस, ICSIL में निकली भर्ती, सैलरी मिलेगी अच्छी, जानिए यहां डिटेल...

ICSIL DEO Recruitment 2025 : इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन  सिस्टम इंडिया लिमिटेड (ICSIL) ने 48 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार 01 सितंबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट icsil.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.  

योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही MS Office की भी नॉलेज होनी चाहिए. आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें. 

सैलरी कितने मिलेगी

इस पद के लिए चुने गए उम्मीदवार को 22411 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. यह वेतन GNCTD के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत तय किया गया है.

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है

बता दें कि इस आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 590 रुपये रखा गया है, जो नॉन रिफंडेबल है. 

सेलेक्शन प्रोसेस

इस पद के लिए उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा. इस एग्जाम में कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग की स्पीड चेक की जाएगी. 

आवेदन की अंतिम तिथि

इस भर्ती के लिए आवेदन 04 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं. 

