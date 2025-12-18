इंटेलिजेंस ब्यूरो में कैसे मिलती है नौकरी? जानें कितनी होती है सैलरी

IB Career Opportunities: इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी IB भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है. इसका मुख्य काम देश के अंदर होने वाले खतरों जैसे आतंकवाद, जासूसी और अन्य देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना और समय पर सही कार्रवाई करना है. यह एजेंसी गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है. अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं और चुनौती वाले काम में दिलचस्पी रखते हैं, तो आईबी में नौकरी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां जानिए इसमें नौकरी कैसे मिलती है और इसकी सैलरी कितनी होती है.



IB में काम क्यों है खास

आईबी में नौकरी सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि देश की सेवा का मौका है. यहां काम करने वालों को जिम्मेदारी, ध्यान और तेज दिमाग की जरूरत होती है. किसी भी खुफिया सूचना को सही ढंग से जमा करना, उसका विश्लेषण करना और गोपनीय रखना आईबी कर्मियों की मुख्य जिम्मेदारी होती है.



इंटेलिजेंस ब्यूरो में कौन-कौन से पद हैं



1. असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO ग्रेड II/कार्यकारी)

यह सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पद है. इसका काम खुफिया जानकारी कलेक्ट करना और उसका विश्लेषण करना है. इसकी चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होती है. टियर I ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जिनमें सामान्य जागरूकता, मैथ्स, तार्किक क्षमता, इंग्लिश के सवाल आते हैं. टियर II में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है. टियर III में इंटरव्यू होता है. कुछ भर्तियां UPSC के जरिए भी की जाती है.

कौन हैं IMA से ट्रेनिंग पूरी करने वालीं पहली महिला अफसर सई जाधव? तोड़ी 93 साल पुरानी परंपरा

2. सिक्योरिटी असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ

इनका काम लोक और जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होता है. चयन प्रक्रिया ऑनलाइन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और कभी-कभी इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट के आधार पर होता है.



IB में नौकरी के लिए योग्यता

ACIO-II पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए. कैंडिडेट्स की उम्र 18-27 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट मिलती है. सिर्फ भारतीय ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अलग-अलग पदों की योग्यता अलग-अलग होती है.



IB में सैलरी कितनी होती है

आईबी में सैलरी पद और ग्रेड के हिसाब से तय होता है। ACIO-II/कार्यकारी पद के लिए सैलरी लेवल 7 तक 44,900-1,42,400 रुपए होती है. बेसिक सैलरी 44,900 रुपए से शुरू होती है. इसके अलावा DA, HRA, TA और स्पेशल सिक्योरिटी जैसे अलाउंट मिलते हैं. मेट्रो शहरों में सैलरी करीब 80,000 रुपए या ज्यादा हो सकती है.



इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती के लिए कहां जानकारी देखें

गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर समय-समय पर भर्ती या करियर सेक्शन में सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं. इसके अलावा सरकारी नौकरी वेबसाइट पर भी भर्तियों की जानकारी आती है.