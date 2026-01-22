विज्ञापन

12वीं पास करते ही लग जाएगी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार निकालती है ये वैकेंसी

12वीं पास करते ही बच्चे सोचने लगते हैं कि वो नौकरी करने लग जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. ऐसे में हम आपको कुछ सरकारी नौकरियों के बारे में बताते हैं जो राज्य सरकार निकालती है.

12वीं पास करते ही लग जाएगी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार निकालती है ये वैकेंसी
12वीं पास युवाओं के लिेए सरकारी नौकरी

कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं. एग्जाम्स के बाद ही कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाए. 12वीं पास लोगों के लिए राज्य सरकार ढेर सारी नौकरियां निकालती हैं जिसे पास करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं. बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही कुछ बच्चे तैयारियों पर लग जाते हैं ताकि वो जल्दी ही नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें. ऐसे में हम आपको आज उन राज्य सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए अप्लाई किया जा सकता है.

राज्य पुलिस कॉन्स्टेबल

हर राज्य में 12वीं पास लोगों के लिए सरकार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती है. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पुलिस और प्रशासनिक पदों पर नौकरियां निकलती हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25/27 के बीच होती है. चयन की प्रक्रिया में रिटिन, फिजिकल और मेडिकल तीनों शामिल होते हैं.

आंगनवाड़ी

12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एक अच्छा ऑप्शन हैं. जिसमें 12वीं पास करने के बाद लड़कियां और महिलाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नौकरी कर सकती हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 साल से 35 साल तक होती है.

एसएससी

12वीं पास के लिए राज्य सरकार कई लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पदों पर वैकेंसी निकालती है. इसके लिए हर साल कई लोग अप्लाई करते हैं. एसएससी परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए आयु सीमा 18-32 साल के बीच होती है. राज्य सरकार कई पदों के लिए नौकरियां निकालती जिसके लिए अप्लाई करके आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं.

फॉरेस्ट गार्ड

राज्य सरकार फॉरेस्ट गार्ड के पद के लिए भी वैकेंसी निकालती है. 12वीं पास करने के बाद आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

पोस्टल असिस्टेंट

12वीं पास के बाद पोस्ट ऑफिस में भी नौकरी के लिए अप्लाई किया जा सकता है. राज्य सरकार पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी निकालती है. जिसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए एग्जाम होता है जिसे पास करके आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है.

