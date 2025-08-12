विज्ञापन

कई लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूनेस्को या यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करना सिर्फ़ एक नौकरी से कहीं बढ़कर है. लेकिन यहां नौकरी कैसे मिलेगी?

Foreign Jobs: Foriegn Jobs: यूएन में कैसे मिलती है नौकरी? जानें UNESCO और UNICEF में कैसे कर सकते हैं जॉब
नई दिल्ली:

Job At United Nations: संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो शांति बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. जरा सोचिए आपको इस इंटरनेशनल मंच पर नौकरी करने का मौका मिले तो आपके लिए कितना अच्छा मौका होगा. कई लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र (यूएन), यूनेस्को या यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करना सिर्फ़ एक नौकरी से कहीं बढ़कर है.  यह दुनिया पर सार्थक प्रभाव डालने का एक अवसर है.

United Nations में जॉब कैसे मिलेगी?

ये संगठन वैश्विक शांति, शिक्षा, बाल कल्याण और सतत विकास में योगदान करने के साथ-साथ एक बेहतर करियर बनाने के अवसर देता है.  अगर आप भी इनमें शामिल होना चाहते हैं, तो शुरुआत करने के लिए आपको ये बातें जाननी चाहिए. यहां नौकरी करने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा. क्योंकि यहां पर काम करने की जानकारी आपको UN की वेबसाइट पर दी जाती है. ये वेबसाइटें नियमित रूप से विभिन्न कौशल और अनुभव स्तरों के लिए उपयुक्त नौकरी के अवसरों, इंटर्नशिप और स्वयंसेवा के अवसरों लिस्ट जारी करते हैं. 

कुछ बेसिक स्किल तो आपके पास होने चाहिए

संबंधित भर्ती पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएं. अपनी पर्सनल जानकारी, शैक्षिक जानकारी और कार्य अनुभव सबमिट करें. अपना बायोडाटा अपडेट रखें और एक कवर लेटर लिखें जो संगठन के मिशन के प्रति आपके जुनून को उजागर करे. इन पर आवेदन करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए जैसे अवेयरनेस, नॉलेज, गुड कॉम्यूनिकेशन स्किल और अच्छा लिखना आना चाहिए. अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. 

 पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति की निगरानी करें. बहु-चरणीय चयन प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहें जिनमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और मूल्यांकन केंद्र शामिल हो सकते हैं. कई इंटर्नशिप में केवल इंटरव्यू आदि जैसी चीजें होती है. इन प्रतिष्ठित संगठनों में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को नई नौकरी की घोषणाओं और आवेदन की अंतिम तिथियों के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए.

