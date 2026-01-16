एग्जाम के बिना बैंक में लग जाएगी नौकरी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने फ्रेशर्स के लिए निकाली 600 वैकेंसी

Bank Of Maharashtra Apprentice Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस पद पर भर्तियां निकाली हैं. बैंक के लिए काम करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका है. सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती के लिए किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी होगी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नोटिफिकेशन के अनुसार 600 अप्रेंटिस (Apprentice) पदों पर भर्ती की जानी हैं. इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. इस मौके को हाथ से जाने न दे. इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन bankofmaharashtra.in पर जाकर मिल जाएगा.

कैसे करें आवेदन

जो उम्मीदवार आवेदन करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें bankofmaharashtra.in पर जाना होगा. यहां पर आपको आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें. पूछी गई सारी जानकारी सही से भरें. उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. साथ ही फीस भी जमा कर दें. आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी है.

क्या है सिलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होगा. इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम भी होगा. जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा उन्हें एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.

फीस

जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी : 150 रुपये

एससी, एसटी : 100 रुपये

स्टाइपेंड : 12,300 रुपये प्रति माह

कौन कर सकते हैं आवेदन

वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिग्री होगी. ये डिग्री किसी भी विषय में हो सकती है. इसके साथ ही जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, उसे वहां की स्थानीय भाषा आना चाहिए.

इन राज्यों में निकली है भर्ती

आंध्र प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली एनसीटी, ओडिशा, पुदुचेरी , पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भर्ती निकली है.

