DU Faculty Jobs: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नौकरी, सैलरी 1,82,400 तक

DU Faculty jobs Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है.

नई दिल्ली:

DU Faculty jobs Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्याम लाल कॉलेज (इवनिंग) कॉलेज में कई पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पोस्ट पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट rec.uod.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 6 सितंबर 2025 है. इस भर्ती के जरिए 57 पदों को भरा जाएगा. 

वैकेंसी डिटेल्स 

  • कॉमर्स - 21 पद
  • कंप्यूटर साइंस - 6 पद
  • इकोनॉमिक्स - 7 पद
  • इंग्लिश - 6 पद
  • हिंदी - 7 पद
  • इतिहास - 3 पद
  • मैथमेटिक्स - 3 पद
  •  पॉलिटिकल साइंस - 1 पद
  • फिजिकल एजुकेशन - 1 पद
  • एन्वायरमेंट अध्ययन - 2 पद

DU Faculty jobs: इतनी मिलेगी सैलरी

अगर उम्मीदवार को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्सन होता है तो उम्मीदवार को हर महीने पे लेवल 10 के अनुसार 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी.

DU Faculty Jobs Notification 2025

DU Assistant Professor Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई

  • ऑफिशियल वेबसाइट rec.uod.ac.in पर जाना होगा.
  • होमपेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद आपको लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.
  • अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करें और इसके बाद अपनी फीस जमा करें.
  • इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें.
     

