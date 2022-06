ECGC PO Result 2022 Out: प्रोबेशनरी ऑफिसर का परिणाम जारी, स्कोरकार्ड पीडीएफ डाउनलोड करें

ईसीजीसी पीओ परिणाम के अनुसार, इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 410 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

ईसीजीसी पीओ रिजल्ट पीडीऍफ़ डाउनलोड करें

ECGC PO Result 2022: ईसीजीसी पीओ एग्जाम डेट 2022

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) द्वारा ईसीजीसी पीओ 2022 ऑनलाइन डेट पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसके अनुसार ईसीजीसी पीओ 2022 ऑनलाइन परीक्षा 29 मई 2022 को आयोजित की गई थी.

ECGC PO Result 2022 Out: इंटरव्यू के लिए जाएंगे 410 उम्मीदवार

प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा को कुल 410 उम्मीदवारों ने क्वालीफाई किया है. अब इन सभी उम्मीदवारों को अगले चरण इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की टाइमिंग और डेट की जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से उप्लाव्बध कराइ जाएगी.

ECGC PO Result 2022: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं परिणाम

ईसीजीसी पीओ रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में ईसीजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके डाउनलोड कर सकते हैं-

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) की आधिकारिक वेबसाइट https://www.ecgc.in/ पर जाएं. होमपेज पर लिखे “प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2022-23 के साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची (परीक्षा तिथि - रविवार, 29 मई 2022) के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें. ईसीजीसी पीओ रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा अब Ctrl + F शॉर्टकट का उपयोग करके इस सूची में अपना रोल नंबर खोजें. यदि आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो आपको ईसीजीसी पीओ साक्षात्कार प्रक्रिया के बारे में सुचना दी जाएगी.

