दुबई में पढ़ाई और काम का मौका, ग्रेजुएट्स के लिए शुरू हुआ फुली फंडेड DBA प्रोग्राम, जानें कैसे करें अपलाई

Dubai Business Associate Program 2026: अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पाने का सपना देख रहे हैं, तो दुबई बिजनेस एसोसिएट्स (DBA) प्रोग्राम 2026 आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है. ये प्रोग्राम भारतीय फ्रेशर्स को 9 महीने के लिए दुबई में पढ़ाई और काम करने का मौका देता है. इस प्रोग्राम का संचालन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, यूएई के उपराष्ट्रपति और दुबई के शासक के संरक्षण में होता है. दुबई जैसे मल्टी कल्चरल और ग्लोबल बिजनेस हब में यह प्रोग्राम आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मौका है.

प्रोग्राम में क्या खास है

DBA प्रोग्राम सिर्फ इंटर्नशिप नहीं है. ये एक फुल-फ्लेज्ड लर्निंग और वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें आपको एकेडमिक मॉड्यूल्स, वर्क प्लेसमेंट्स, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और CEOs के मास्टरक्लासेस, करियर और लाइफ कोचिंग जैसे मौके मिलते हैं. इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीमवर्क, प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स सीखने का मौका मिलता है. इसके अलावा 9 महीने तक अलग-अलग देशों के साथ काम करने से आपको इंटरकल्चरल एक्सपीरियंस मिलेगा.

कौन अप्लाई कर सकता है

भारतीय और इंटरनेशनल फ्रेशर्स

बैचलर डिग्री पूरी करने वाले, कोई भी स्ट्रीम या बैकग्राउंड

उम्र 23 से 27 साल

इंटरेस्ट इन बिजनेस और सीखने की इच्छा जरूरी

कैसे करें अप्लाई

1 या दो पेज का सीवी बनाएं.

500 वर्ड्स का कवर लेटर

90 सेकंड का वीडियो

दो राउंड्स इंटरव्यू होंगे

क्या होंगे फायदे

1. फुली फंडेड प्रोग्राम है. वीजा, फ्लाइट, रहने के लिए घर और मंथली स्टाइपेंड मिलेगा.

2. प्रोफेशनल नेटवर्किंग बढ़ेंगे. कई इंडस्ट्रीज और कंपनियों में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस

3. इंडस्ट्री-लीडर से सीखने का मौका

4. 9 महीने का पूरी तरह से इमर्सिव प्रोग्राम

कब तक कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप भी अपने करियर में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस चाहते हैं और दुबई में सीखना और काम करना चाहते हैं, तो DBA प्रोग्राम 2026 के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं. पहला राउंड अभी चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी तक है. ऑफिशियल वेबसाइट falconandassociates.com/dba पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.