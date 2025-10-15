अब फेसबुक चलाते हुए भी मिल जाएगी नौकरी, जानें कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप

Facebook job Listings: तीन साल के लंब गैप के बाद, फेसबुक एक बार फिर जॉब हंटिंग की दुनिया में वापस लौट आया है. मेटा ने अपने 'लोकल जॉब लिस्टिंग्स' फीचर को दोबारा लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स अपने आसपास के इलाके में ही अपने लिए नौकरी ढूंढ सकेंगे. फेसबुक ने यह फीचर 2022 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अमेरिका में फिर से शुरू किया गया है. इस पहल का फोकस एंट्री-लेवल, ट्रेड और सर्विस सेक्टर की नौकरियों पर होगा. मेटा का मकसद नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया आसान बनाना है.

यह फीचर उन छोटे व्यवसायों और स्थानीय व्यापारियों के लिए खासकर तौर से काम का होगा जो अपने ही इलाके में किसी को नौकरी देना चाहते हैं या जिसे नौकरी की जरूरत हो.

कैसे मिलेगी फेसबुक में नौकरी

नौकरी तलाशने वाले अब फेसबुक के Marketplace, Groups और Pages के जरिए उपलब्ध जॉब्स को ब्राउज कर सकते हैं. वे सीधे आवेदन कर सकते हैं या मैसेंजर के जरिए नियोक्ता से बात भी कर सकते हैं. नौकरी खोजने के लिए, यूज़र को बस Facebook ऐप या वेबसाइट खोलकर Marketplace इसके बाद Jobs सेक्शन में जाना होगा. वहां वे जॉब टाइप, कैटेगरी या दूरी जैसे फिल्टर लगाकर अपने लिए सही नौकरी की तलाश कर सकते हैं.

नियोक्ता को ऐसे मिलेंगे लोग

छोटे बिजनेस मालिक भी अपने फेसबुक पेज बिजनेस सूट कर वैकेंसी के बारे में पोस्ट कर सकते हैं. उन्हें सैलरी, काम के घंटे, योग्यता और क्या काम करना है जैसी जानकारी देनी होगी. ये लिस्टिंग्स अपने-आप आस-पास के सभी वयस्क (18+) फेसबुक यूजर्स को दिखेंगी.

ये भी पढ़ें-Agniveer Bharti 2025: जोधपुर में 10 नवंबर से सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के युवाओं को मौका