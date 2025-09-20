10वीं पास करने के बाद क्या दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल बन सकते हैं? ये रहा जवाब

Delhi Poilice Jobs: कई बार स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बच्चों के मन में यह ख्याल आता है कि जल्दी से नौकरी मिल जाए. ज्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी को ही अपनी पहली पसंद मानते हैं क्योंकि इसमें नौकरी पक्की होती है और भविष्य भी सुरक्षित रहता है. दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की नौकरी को भी बहुत से युवा एक अच्छा करियर मानते हैं. पुलिस की वर्दी पहनकर समाज की सेवा करने का सपना हर साल हजारों बच्चों को आकर्षित करता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या 10वीं पास करने के बाद कोई बच्चा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल बन सकता है या नहीं.

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए पढ़ाई की योग्यता

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए सबसे जरूरी शर्त है पढ़ाई. इसके लिए कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है. यानी जिसने सिर्फ 10वीं पास की है वह सीधे इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता. पढ़ाई की यह शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि कॉन्स्टेबल की नौकरी सिर्फ ड्यूटी निभाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें लिखापढ़ी, रिपोर्ट बनाना, लोगों से संवाद करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी शामिल है. यही कारण है कि उम्मीदवार से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने की मांग की जाती है.

12वीं क्यों है जरूरी?

अगर आप अभी 10वीं पास हैं और कॉन्स्टेबल बनने का सपना देखते हैं तो आपको सबसे पहले 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करनी होगी. यह आपके करियर का जरूरी पड़ाव है. 12वीं पूरी करने के बाद आप दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं और लिखित परीक्षा के साथ बाकी टेस्ट भी दे सकते हैं. इसलिए 10वीं पास होने के बाद हिम्मत मत हारिए बल्कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए ताकि जब भर्ती निकले तो आप भी उसमें शामिल हो सकें.

फिटनेस और शारीरिक टेस्ट की तैयारी भी जरूरी

दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल बनने के लिए केवल 12वीं पास होना ही काफी नहीं है. इस नौकरी में आपकी शारीरिक फिटनेस भी बहुत मायने रखती है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान लंबाई, दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक जैसे टेस्ट होते हैं जिन्हें पास करना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है. अगर आप अभी से अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई के साथ-साथ जब भर्ती आएगी तब आपके लिए परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा.

