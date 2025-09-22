8th Pay Commission 2025: 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी?

Assistant Professor New Salary 8th Pay Commission: देशभर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बड़ी खुशखबरी है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही लागू होने वाली हैं, जिससे उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अगर आप भी इस पद पर हैं या अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं 8वें पे-कमीशन के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और उनके बेसिक पर कितना असर होगा.

असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी कितनी सैलरी मिलती है

असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपए महीने है. इसमें महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सिटी अलाउंस (CCA), मेडिकल फैसिलिटीज और अन्य बेनिफिट्स शामिल हैं. हालांकि ये सभी भत्ते पुराने बेसिक पे के अनुसार मिलते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा.

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी सैलरी

सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर निभाता है. यह एक गुणांक है, जिससे पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है. इस फैक्टर को लागू करने पर बेसिक सैलरी करीब 1,44,117 रुपए मंथली तक पहुंच सकती है. यानी मौजूदा बेसिक पे 56,100 रुपए से बढ़कर करीब 1.44 लाख रुपए हो जाएगा.

महंगाई भत्ता और अन्य लाभों में इजाफा

बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सिटी भत्ता (CCA), चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ भी नए बेसिक पे के हिसाब से बढ़ जाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल सैलरी पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और जीवन स्तर बेहतर होगा.

नौकरी और करियर के लिए अवसर

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी टीचर्स और रिसर्च प्रोफेशनल्स का मनोबल बढ़ेगा. इसके साथ ही इस फील्ड में युवाओं के लिए आकर्षण भी बढ़ेगा. लंबे समय से इस पद पर काम करने वालों के लिए नई सैलरी स्ट्रक्चर काफी शानदार हो सकता है.

ये भी पढ़ें-राजस्थान 4th ग्रेड Answer Key कब जारी होगी? रिजल्ट को लेकर भी लेटेस्ट जानकारी आई सामने



