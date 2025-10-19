विज्ञापन

Delhi Police Bharti: दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल बंद हो जाएगी, हाथ न जाए मौका

Delhi Head constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल बंद हो जाएगी.

नई दिल्ली:

Delhi Head Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस विभाग में कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल बंद हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने अबतक आवेदन नहीं किया है वे अप्लाई कर सकते हैं. दिल्ली के पुलिस विभाग में शामिल होने का शानदार मौका हाथ से न जाने दें. इस भर्ती के जरिए 509 पदों को भरा जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन करना होगा. 

आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2025 है. पहले चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) में होगी, जो दिसंबर या फरवरी 2025 होगी. आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश टाइपिंग या 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए.

आयु सीमा

एसएससी सीपीओ (SSC CPO) पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. ओबीसी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए तीन साल तक, जबकि एससी/एसटी कैटेगरी के लिए पांच साल तक उम्र सीमा में छूट मिलेगी. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार पर होगी. 

आवेदन शुल्क

जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा. वहीं महिलाएं, एससी/एसटी, PWBD, और पूर्व सैनिकों के लिए कोई फीस नहीं है.

