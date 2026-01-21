35 लाख रुपये की साइड इनकम, कॉलेज स्टूडेंट ने साइकिल सिखाकर कर डाली तगड़ी कमाई

आज के दौर में कमाई के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं. कोई ऑनलाइन पुरानी चीजें बेच रहा है. कोई अपने शौक को साइड बिजनेस बना रहा है. तो कोई रोजमर्रा की छोटी सी समस्या को पहचानकर उससे इनकम का जरिया तैयार कर रहा है. चीन से मास्टर डिग्री कर रहे एक छात्र ने भी ऐसा ही किया. उसने देखा कि बड़े शहरों में साइकिल लेन बढ़ गए हैं और साइक्लिंग का ट्रेंड भी बढ रहा है. फिर भी लोगों को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है. यही कमी उसके लिए कमाई का अवसर बन गई.

कैसे आया ये आइडिया?

शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट के थर्ड ईयर के स्टूडेंट ली (Li) स्पोर्ट्स एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने महसूस किया कि शहरों में रहने वाले कई लोग साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाए. जिसे देखते हुए कुछ साल पहले उन्होंने एक दोस्त के साथ मिलकर साइकिल ट्रेनिंग को छोटे बिजनेस के रूप में शुरू करने का फैसला किया. बाद में दोस्त को नौकरी मिल गई. लेकिन ली ने इस काम को अकेले आगे बढ़ाया. यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर साइकिल सिखाने के वीडियो डालने शुरू किए और दो महीने के भीतर उन्हें पहली पेड क्लास मिला.

ऐसे हैं कोर्स

ली 800 युआन (करीब 110 डॉलर) का एक खास पैकेज ऑफर करते हैं. जिसमें वो ये गारंटी देते हैं कि कोर्स खत्म होने तक स्टूडेंट साइकिल चला पाएगा. बड़ों को आमतौर पर 1.5 से 2 घंटे की दो क्लास में ही साइकिल चलाना आ जाता है, जबकि बच्चों को ज्यादा समय लगता है.

कौन लोग लेते हैं ट्रेनिंग

अब तक ली करीब 700 लोगों को साइकिल सिखा चुके हैं. इनमें 4 साल के बच्चे से लेकर 68 साल तक के लोग शामिल हैं. अधिकतर छात्र 20 से 30 साल की उम्र के हैं और लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं हैं. कई लोग बचपन में गिरने के डर के कारण साइकिल नहीं सीख पाए थे.

पढ़ाई का मिला फायदा

ली का मानना है कि स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई ने उन्हें बेहतर ट्रेनर बनाया है. वो कुछ ही मिनटों में समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति को साइकिल सीखने में कितना समय लगेगा. वो साइक्लोजिकल डर को दूर करने पर भी खास ध्यान देते हैं.

कुत्ते की पॉटी उठाने की नौकरी और कमाई 30 लाख से ज्यादा, ये जॉब करना चाहेंगे आप?