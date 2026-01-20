विज्ञापन

कुत्ते की पॉटी उठाने की नौकरी और कमाई 30 लाख से ज्यादा, ये जॉब करना चाहेंगे आप?

ब्रिटेन के एक शख्स ने अनोखा साइड बिजनेस शुरू किया है. वह कुत्तों की पॉटी उठाकर सालाना 30 लाख रुपए की कमाई कर रहा है. जानिए उन्हें यह आइडिया कहां से आया, काम कैसे करते हैं और चार्ज कितना लेते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कुत्ते की पॉटी उठाने की नौकरी और कमाई 30 लाख से ज्यादा, ये जॉब करना चाहेंगे आप?
कुत्ते की पॉटी उठाने के लिए सालाना 30 लाख की कमाई

Unusual Side Hustle: लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब हर कोई चाहता है, इसके लिए कई साल तक मेहनत भी करते हैं. बहुत से लोग अजीबोगरीब काम करके भी कमाई करते हैं, लेकिन सोचकर हैरान रह जाएंगे कि कोई कुत्तों की पॉटी उठाकर लाखों रुपये कमा सकता है. सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ब्रिटेन में 39 साल के एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया है. काइल न्यूबी डर्बीशायर के रहने वाले हैं और बिल्डर का काम करते हैं. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम शुरू किया, जिसे जानकर हर कोई चौंक जाए. यह काम कुछ और नहीं बल्कि कुत्तों की पॉटी उठाने का बिजनेस है.

सोशल मीडिया से मिला आइडिया

काइल ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंस्टाग्राम देखा और वहां अमेरिका में लोगों को कुत्तों की पॉटी उठाते हुए देखा. उन्हें लगा, ये काम ब्रिटेन में भी पॉपुलर हो सकता है. बस यहीं से उन्हें साइड बिजनेस का आइडिया मिला. उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन पोस्ट किया और धीरे-धीरे लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया.

कैसे होती है कमाई

काइल के पास अब 35 रेगुलर कस्टमर हैं. वे बुधवार को 15 कस्टमर और शनिवार को 20 कस्टमर को सर्विस देते हैं. पहली बार की सर्विस की कीमत 40 डॉलर यानी करीब 3,600 रुपए लेते हैं. हर हफ्ते की सर्विस के लिए 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपए चार्ज करते हैं. एक हफ्ते में उनकी कमाई 2,680 डॉलर यानी 2.43 लाख रुपए तक पहुंच जाती है. अनुमानित सालाना कमाई लगभग 32,000 डॉलर यानी 30 लाख रुपए है.

काम कैसे होता है

काइल हर बगीचे में जाकर कुत्तों की मल को साफ और डिसइंफेक्ट करते हैं. पूरे दिन में लगभग 4 घंटे गाड़ी चलाकर 3 घंटे काम करते हैं. एक पैकेट में कुत्तों की मल इकठ्ठा करके सुरक्षित तरीके से हटाया जाता है. काइल मानते हैं कि यह काम भले ही घिनौना लगे, लेकिन अच्छी कमाई का शानदार तरीका है. कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता, बस सही नजरिया होना चाहिए. उनका यह काम अब सोशल मीडिया पर काफी हिट हो रहा है. कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके इस आइडिया को हटकर बता रहे हैं.

Google में कैसे मिलती है नौकरी? ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Unusual Buisness, Dog Poop Business, Weird Jobs With High Salary, Dog Poop Job
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com