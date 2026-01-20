कुत्ते की पॉटी उठाने की नौकरी और कमाई 30 लाख से ज्यादा, ये जॉब करना चाहेंगे आप?

Unusual Side Hustle: लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब हर कोई चाहता है, इसके लिए कई साल तक मेहनत भी करते हैं. बहुत से लोग अजीबोगरीब काम करके भी कमाई करते हैं, लेकिन सोचकर हैरान रह जाएंगे कि कोई कुत्तों की पॉटी उठाकर लाखों रुपये कमा सकता है. सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ब्रिटेन में 39 साल के एक शख्स ने इसे सच कर दिखाया है. काइल न्यूबी डर्बीशायर के रहने वाले हैं और बिल्डर का काम करते हैं. लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम शुरू किया, जिसे जानकर हर कोई चौंक जाए. यह काम कुछ और नहीं बल्कि कुत्तों की पॉटी उठाने का बिजनेस है.

सोशल मीडिया से मिला आइडिया

काइल ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इंस्टाग्राम देखा और वहां अमेरिका में लोगों को कुत्तों की पॉटी उठाते हुए देखा. उन्हें लगा, ये काम ब्रिटेन में भी पॉपुलर हो सकता है. बस यहीं से उन्हें साइड बिजनेस का आइडिया मिला. उन्होंने फेसबुक पर एक विज्ञापन पोस्ट किया और धीरे-धीरे लोगों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया.

कैसे होती है कमाई

काइल के पास अब 35 रेगुलर कस्टमर हैं. वे बुधवार को 15 कस्टमर और शनिवार को 20 कस्टमर को सर्विस देते हैं. पहली बार की सर्विस की कीमत 40 डॉलर यानी करीब 3,600 रुपए लेते हैं. हर हफ्ते की सर्विस के लिए 20 डॉलर यानी करीब 1,800 रुपए चार्ज करते हैं. एक हफ्ते में उनकी कमाई 2,680 डॉलर यानी 2.43 लाख रुपए तक पहुंच जाती है. अनुमानित सालाना कमाई लगभग 32,000 डॉलर यानी 30 लाख रुपए है.

काम कैसे होता है

काइल हर बगीचे में जाकर कुत्तों की मल को साफ और डिसइंफेक्ट करते हैं. पूरे दिन में लगभग 4 घंटे गाड़ी चलाकर 3 घंटे काम करते हैं. एक पैकेट में कुत्तों की मल इकठ्ठा करके सुरक्षित तरीके से हटाया जाता है. काइल मानते हैं कि यह काम भले ही घिनौना लगे, लेकिन अच्छी कमाई का शानदार तरीका है. कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता, बस सही नजरिया होना चाहिए. उनका यह काम अब सोशल मीडिया पर काफी हिट हो रहा है. कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनके इस आइडिया को हटकर बता रहे हैं.

