एक दिन में आएंगे 10 इंटरव्यू कॉल, जॉब पोर्टल पर CV डालने की बजाय करें ये काम

Job Search Tips: अगर आप लंबे समय से जॉब सर्च कर रहे हैं. हर दिन नौकरी (Naukri), इंडीड (Indeed) या लिंक्डइन (LinkedIn) पर CV डाल रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं आ रहे, तो अब तरीका बदलने का समय आ गया है. इंस्टाग्राम पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर धनंजय शर्मा (Dhananjay Sharma) ने अपने पेज dj.unpluggedd पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जॉब इंटरव्यू कॉल आने का तरीका बताया है. उनका कहना है कि 'अगर सही जगह अप्लाई किया जाए, तो 1 दिन में 10 इंटरव्यू कॉल भी आ सकते हैं. इसके लिए जॉब पोर्टल का चक्कर छोड़कर रिक्रूटमेंट एजेंसियों को टारगेट करें.' इसके लिए उन्होंने टॉप-5 रिक्रूटमेंट एजेंसियों के नाम भी बताए हैं. अब सवाल है ये एजेंसियां कौन सी हैं और ये जॉब दिलाने में अच्छी क्यों होती हैं. आइए जानते हैं..

रिक्रूटमेंट एजेंसियां जॉब पोर्टल से बेहतर क्यों हैं

जॉब पोर्टल पर लाखों CV जाते हैं और आपका रिज्यूमे भीड़ में दब जाता है, जिससे रिक्रूटर तक पहुंचने में समय लगता है. वहीं रिक्रूटमेंट एजेंसियों को कंपनियां सही कैंडिडेट लाने के लिए पैसे देती हैं. इसलिए इनका पूरा फोकस यही होता है कि आपकी प्रोफाइल जल्दी से जल्दी किसी कंपनी में फिट हो जाए.

टॉप 5 रिक्रूटमेंट एजेंसियां

1. रैंडस्टैड (Randstad)

रैंडस्टैड दुनिया की सबसे बड़ी HR और स्टाफिंग कंपनियों में से एक है. IT, फाइनेंस, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग जैसी कई फील्ड में काम करती है. फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल तक मौके देती है. ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह की जॉब्स दिलाती है. आईटी कॉर्पोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए ये बेस्ट मानी जाती है.

2. टीमलीज (TeamLease)

टीमलीज भारत की जानी-मानी HR कंपनी है, जो स्टाफिंग, पेरोल, ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप में काम करती है. बड़ी कंपनियों के लिए बड़े लेवल पर हायरिंग करती है. इसमें फ्रेशर्स के लिए भी अच्छे मौके होते हैं. फ्रेशर, ग्रेजुएट, स्किल-बेस्ड जॉब ढूंढने वालों के लिए ये बेस्ट मानी जाती है.

3. एडेको (Adecco)

एडेको खुद को सिर्फ भर्ती कंपनी नहीं, बल्कि टैलेंट और टेक्नोलॉजी पार्टनर मानती है. ये ग्लोबल लेवल पर काम, फ्यूचर रेडी जॉब्स पर फोकस करती है. इसका फोकस कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट रोल्स पर होता है. ये टेक, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहने वालों के लिए बेस्ट मानी जाती है.

4. माइकल पेज (Michael Page)

माइकल पेज खासतौर पर मिड और सीनियर लेवल प्रोफेशनल्स के लिए जाना जाता है. मैनेजमेंट और स्पेशलिस्ट रोल, हाई सैलरी प्रोफाइल्स और प्रोफेशनल करियर ग्रोथ पर फोकस करती है. 5-15 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये बेस्ट हो सकती है.

5. एबीसी कंसल्टेंट्स (ABC Consultants)

एबीसी कंसल्टेंट्स भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद एजेंसियों में से एक है, जो सीनियर मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल को हायर करती है. MNC और बड़ी इंडियन कंपनियों के लिए काम करती है. इसका स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नेटवर्क इसे खास बनाता है. सीनियर लेवल और लीडरशिप पोजीशन वालों के लिए येबेस्ट मानी जाती है.