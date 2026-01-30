BSNL में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर निकली भर्ती

अगर आप इंजीनियरिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो BSNL Senior Executive Trainee Recruitment 2026 आपके लिए बड़ा अवसर लेकर आया है. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने Senior Executive Trainee (SET) के करीब 120 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती के तहत चुने गए उम्मीदवारों को टेलीकॉम ऑपरेशन या फाइनेंस स्ट्रीम में सीधे भर्ती (Direct Recruitment) किया जाएगा. इस भर्ती के लिए आवेदन 5 फरवरी 2026 से शुरू होगे और अंतिम तारीख 07 मार्च 2026 है.



आवेदन करने की तारीख (Important Dates)

ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे: 05 फरवरी 2026 (सुबह 10:00 बजे)

अंतिम तारीख: 07 मार्च 2026 (सुबह 10:00 बजे)

फॉर्म एडिटिंग विंडो: 08 से 15 मार्च 2026

CBT परीक्षा 29 मार्च 2026 को होने का अनुमान है.

कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria)



आयु सीमा: 21 से 30 साल (आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट)



टेलिकॉम स्ट्रीम: BE/BTech (Electronics, Telecom, CS, IT, Electrical, Instrumentation या संबंधित विषय में) कम से कम 60% मार्क्स के साथ

फाइनेंस स्ट्रीम: CA (Chartered Accountant) या CMA (Cost & Management Accountant)



चयन प्रक्रिया (Selection Process)



इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन Computer Based Test (CBT) के आधार पर होगा, जिसमें प्रश्न Multiple Choice Objective Type होंगे. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा.



वेतन और अन्य लाभ (Salary and Benefits)



चुने गए उम्मीदवारों को IDA वेतनमान E3 मिलेगा, जिसके हिसाब से पे स्केल ₹24,900 से ₹50,500 तक हो सकता है.



आवेदन शुल्क (Application Fee)

General / OBC / EWS: ₹2,500

SC / ST / PwBD: ₹1,250

फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में दी जाएगी और इसका रिफंड नहीं होगा.



कैसे करें आवेदन? (How to Apply?)

स्टेप 1 - ऑफिशियल पोर्टल: externalexam.bsnl.co.in पर जाएं

स्टेप 2 - रजिस्ट्रेशन: ई-मेल और मोबाइल नंबर के साथ नया रजिस्ट्रेशन करें

स्टेप 3 - फॉर्म भरें: पर्सनल और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करें

स्टेप 4 - डॉक्यूमेंट अपलोड: फोटो, सिग्नेचर, डिग्री/मार्कशीट आदि स्कैन करके अपलोड करें

स्टेप 5 - फीस भरें: ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें

स्टेप 6 - प्रिंट आउट: आवेदन का प्रिंट निकाल लें



नौकरी की लोकेशन (Job Location)



चयनित उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर की सरकारी भर्ती है और कंपनी देश भर में काम करती है.



टिप्स और सुझाव (Tips for Applicants)

आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

परीक्षा की तैयारी के लिए CBT पैटर्न और सिलेबस समझें.

फॉर्म में दर्ज जानकारी गलत न हो, बाद में एडिट विंडो का फायदा लें.

RRB Group D Admit Card 2026 : रेलवे ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड