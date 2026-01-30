RRB Group D Admit Card 2026 : रेलवे ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ग्रुप D भर्ती परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है. RRB Group D Admit Card 2025 जारी कर दिए गए हैं, जिसे उम्मीदवार अपने संबंधित RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए समय रहते इसे डाउनलोड करना और प्रिंट निकालना बहुत जरूरी है. रेलवे की तरफ से जारी एडमिट कार्ड 2 और 3 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए हैं.



एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (How to Download RRB Group D Admit Card 2026)



उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले अपने क्षेत्र के RRB की ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “RRB Group D Admit Card 2026” या Hall Ticket Link पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज खुलेगा, यहां एप्लिकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें.

सबमिट करते ही आपका RRB Group D Admit Card 2026 PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रमुख वेबसाइट्स (Official RRB Websites)

उम्मीदवार अपने क्षेत्र के मुताबिक इन वेबसाइट्स पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

RRB इलाहाबाद – www.rrbald.gov.in



RRB बैंगलोर – www.rrbbnc.gov.in



RRB भोपाल – www.rrbbpl.nic.in



RRB भुवनेश्वर – www.rrbbbs.gov.in



RRB बिलासपुर – www.rrbbilaspur.gov.in



RRB चंडीगढ़ – www.rrbcdg.gov.in



RRB चेन्नई – www.rrbchennai.gov.in



RRB गोरखपुर – www.rrbgkp.gov.in



RRB गुवाहाटी – www.rrbguwahati.gov.in



RRB जम्मू – www.rrbjammu.nic.in



RRB कोलकाता – www.rrbkolkata.gov.in



RRB मालदा – www.rrbmalda.gov.in



RRB मुंबई – www.rrbmumbai.gov.in



RRB मुजफ्फरपुर – www.rrbmuzaffarpur.gov.in



RRB पटना – www.rrbpatna.gov.in



RRB रांची– www.rrbranchi.gov.in



RRB सिकंदराबाद – www.rrbsecunderabad.nic.in



RRB सिलीगुड़ी – www.rrbsiliguri.org



RRB तिरुवनंतपुरम – www.rrbthiruvananthapuram.gov. in



RRB Group D परीक्षा का पैटर्न (RRB Group D Exam Pattern 2025)



RRB Group D की परीक्षा Computer-Based Test (CBT) होगी, जिसकी अवधि 90 मिनट रहेगी. परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs- multiple choice questions) पूछे जाएंगे. प्रश्न चार मुख्य विषयों से होंगे:

General Intelligence & Reasoning (सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति)

General Science (सामान्य विज्ञान)

Mathematics (गणित)

General Awareness & Current Affairs (सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं)

भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी (Recruitment Details)



यह भर्ती अभियान CEN 08/2024 के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रेलवे में Level 1 के 32,438 पद भरे जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि और अन्य अपडेट के लिए नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

FMGE परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, डॉक्टरी का लाइसेंस पाने में 76 फीसदी उम्मीदवार फेल