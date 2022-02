BPSSC SI Result 2022: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर देखें

बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन के अनुसार भर्ती का नोटिफिकेशन 14-8-2020 को जारी किया गया था. जिसके बाद परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया गया था. सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट की परीक्षा को कुल 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दिया था.

इस तरह से चेक करें नतीजे

BPSSC SI Result 2022 को बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर लें होम पेज पर दिए Result लिखा होगा. जिसपर क्लिक कर दें. उसके बाद नया पेज खुलेगा. जहां पर Result Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector/Sergeant in Bihar Police का लिंक दिया गया होगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट का पीडीएफ खुलेगा. अपने रोल नंबर की मदद से अपने अंक इसमें देख लें.

बता दें कि बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों की भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जानी है. जो कि प्रीलिम्स, मेंस और शारीरिक परीक्षा है. जो उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पास करेंगे. केवल उनका ही चयन किया जाएगा. वहीं जिन उम्मीदवारों ने BPSSC SI प्रीलिम्स को पास किया होगा. उन्हें अब मेंस के लिए बुलाया जाएगा.