बिहार में सरकारी नौकरी का शानदार मौका: BTSC ने निकाली पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई

BTSC Pump Operator Notification 2026 : अगर आप बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपने ITI किया हुआ है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए आवेदन करने की विंडो एक बार फिर से खुलने वाली है, ताकि जो लोग पहले चूक गए थे, वे अब अपना फॉर्म भर सकें.

BTSC Pump Operator Examination 2026 : Short Details | कब से शुरू होंगे आवेदन?

BTSC पंप ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही है. उम्मीदवारों के पास फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय होगा, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 08 फरवरी 2026 तय की गई है.

BTSC Pump Operator Examination 2026 : कौन कर सकता है अप्लाई? (योग्यता)

पढ़ाई: उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है.

टेक्निकल सर्टिफिकेट: 10वीं के साथ-साथ आपके पास Machinist या Fitter ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.

BTSC Pump Operator Notification 2026 : उम्र की सीमा क्या है?

उम्र की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी. कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए. अधिकतम उम्र में अलग-अलग वर्गों को छूट दी गई है:

सामान्य वर्ग (पुरुष): 37 वर्ष

सामान्य वर्ग (महिला): 40 वर्ष

BC/EBC (पुरुष और महिला): 40 वर्ष

SC/ST (पुरुष और महिला): 42 वर्ष

BTSC Pump Operator Notification 2026 : आवेदन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस

आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को मात्र 100 रुपये की फीस देनी होगी. यह भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं.

जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो इसके लिए आपको तीन चरणों से गुजरना होगा:

सबसे पहले एक लिखित परीक्षा (Written Exam) होगी.

परीक्षा पास करने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

अंत में एक मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

फॉर्म भरने से पहले BTSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें ताकि कोई गलती न हो.