Sarkari Bharti calendar 2026: यूपी, बिहार से हरियाणा तक सरकारी नौकरियों की बौछार, जानें भर्तियों की लास्ट डेट

Sarkari bharti calendar 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा सरकार ने साल 2026 का आधिकारिक भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है. पुलिस कांस्टेबल से लेकर लेखपाल और प्रशासनिक पदों तक, हजारों रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप भी सरकारी सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करना न भूलें. यहां देखें प्रमुख भर्तियों की लिस्ट और उनकी अंतिम तिथियां.

प्रमुख भर्तियों की लिस्ट और उनकी लास्ट डेट लिस्ट

UP Sarkari Bharti 2026 calendar

1.यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 32,679, आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 तक है.

2.लेखपाल भर्ती पद 7900, आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2026 तक है.

3.रेलवे की भर्ती ( आइसोलेट कैटेगिरी) 312 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026.

4.आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 1120 पद,आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026.

5.यूपी आंगनवाडी भर्ती के लिए 60,988 पदों पर भर्ती, आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2026 तक है.



Bihar Sarkari Bharti 2026 calendar

1. BSSC इंटर लेवल पद 24,492, आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तक है.

2. SI(Prohibition)दरोगा नई भर्ती आवेदन की आखिरी तारीख 27 फरवरी 2026 तक है.

3. जूनियर रेजिडेंट पद के लिए 1445 पदों पर भर्ती ,आवेदन की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2026 तक है.

4. बीपीएससी के 4 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2026 तक है.



Rajasthan Sarkari Bharti 2026 calendar

1. LDC/जूनियर असिस्टेंट (RSSB),आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी, 2026 तक है.

2. लैब असिस्टेंट (RSSB).आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी, 2026 तक है.

3. कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor), पद 1100 आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी 2026 तक है.

4. वनपाल पद के लिए 259 पदों पर भर्ती ,आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 तक है.

5. RIICO भर्ती 98 पद आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी 2026 तक है.

6. महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2026 पद 72 आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2026 तक है.

Haryana Sarkari Bharti 2026 calendar

1. हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन मैनेजर (पर्सनल) आवेदन की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तक है.

2. सब डिविजनल इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल),आवेदन की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2026 तक है.

3. असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल),आवेदन की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2026 तक है.

4. असिस्टेंट जनरल मैनेजर (फाइनेंस),आवेदन की आखिरी तारीख16 फरवरी 2026 तक है.

5. सीनियर मैनेजर (फाइनेंस),आवेदन की आखिरी तारीख16 फरवरी 2026 तक है.

6. मैनेजर (P&A)HSIIDC.आवेदन की आखिरी तारीख16 फरवरी 2026 तक है.

7. पशुपालन एवं डेयरी विभाग(वेटरनरी सर्जन),आवेदन की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2026 तक है .

8. फॉरेंसिक साइंस लैब (सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर सीन ऑफ क्राइम) आवेदन की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2026 तक है.