Bihar Teacher Vacancy 2025: बीपीएससी TRE-4 परीक्षा की डेट आ गई, जानें कब से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

BPSC TRE 4.0 Exam Date: बिहार के युवाओं के लिए बीपीएससी की ओर से आने वाले टीचर की वैकेंसी बहुत ही अहम है. लाखों की संख्या में होने वाली भर्ती का युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ये भर्ती की घोषणा जब से हुई है, उम्मीदवार उसे लेकर एग्जाम डेट और आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी इसका इंतजार कर रहे हैं. अब समय आ गया है, क्योंकि बिहार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 तारीखों का ऐलान कर दिया है. इससे अलावा उन्होंने स्टेट टीईटी (STET) की भी घोषणा की है.

Bihar STET एग्जाम डेट

मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि एसटीईटी के रिजल्ट के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से पहले एसटीईटी (STET) भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे. इसके बाद बीपीएससी टीआरई के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. STET Exam 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 सितंबर तक ऑनलाइन शुरू होंगे, और एग्जाम 4 अक्टूबर को होगा. Bihar STET परीक्षा के परिणाम नवंबर में जारी किए जाएंगे. यानी नवंबर के बाद ही BPSC TRE 4.0 परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

इस दिन होगी बीपीएससी TRE 4.0 की परीक्षा

टीआरई-4 के लिए अभ्यर्थी 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक परीक्षा देंगे. परीक्षा फल का प्रकाशन अगले साल 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कर दिया जाएगा. नवंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों के पास तैयारी करने की पूरी तैयारी है.

Bihar Teacher Vacancy Update: इन तारीखों को कर लें नोट

STET Exam 2025 के लिए 8 सितंबर से आवेदन शुरू

अभ्यर्थी 16 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं.

चार अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी.

परीक्षा का रिजल्ट एक नवंबर को जारी किया जाएगा.

BPSC TRE 4.0 के लिए नंवबर में शुरू हो सकती है आवेदन की प्रक्रिया

16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक परीक्षा चलेगी.

BPSC TRE Result 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कर दिया जाएगा.

