भारती सिंह YouTube से कितना पैसा कमाती हैं? जानें कितने हैं सब्सक्राइबर्स

कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह एक बार फिर मां बन गई हैं. 19 दिसंबर 2025 को भारती ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया. खास बात यह रही कि वह डिलीवरी से ठीक पहले तक काम कर रही थीं. बताया जा रहा है कि भारती उस समय ‘लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की शूटिंग में बिजी थीं, तभी उन्हें लेबर पेन शुरू हुआ. इसके बाद टीम ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां नॉर्मल डिलीवरी के जरिए उन्होंने एक हेल्दी बेटे को जन्म दिया. फिलहाल मां और बच्चा दोनों पूरी तरह हेल्दी हैं. ऐसे में आज हम आपको उनकी यूट्यूब से कमाई की जानकारी दे रहे हैं.



प्रेग्नेंसी में भी काम से नहीं किया ब्रेक



भारती सिंह अपनी मेहनत, पॉजिटिव सोच और प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए जानी जाती हैं. पहली प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने लंबे समय तक शूटिंग जारी रखी थी और इस बार भी कुछ अलग नहीं रहा. प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों तक भारती शूटिंग करती रहीं. हाल ही में उनका मैटरनिटी फोटोशूट और बेबी शावर भी काफी चर्चा में रहा, जिसे फैंस ने सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया. भारती ने कई बार कहा है कि काम उन्हें एनर्जी देता है और वह खुद को एक्टिव रखना पसंद करती हैं.

यूट्यूब से कितनी कमाई



टीवी की दुनिया में अपनी कॉमेडी और होस्टिंग से बड़ा नाम कमाने के बाद भारती सिंह ने YouTube ब्लॉगिंग में भी शानदार पहचान बनाई है. एक इंटरव्यू में भारती ने अपनी कमाई को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी कुल इनकम का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा टीवी से आता है, जबकि 40 प्रतिशत कमाई YouTube से होती है. भारती सिंह की नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब 25 से 30 करोड़ तक है.



भारती ने कहा, “टीवी पर एक दिन में जितनी कमाई हो जाती है, उतनी YouTube से एक महीने में होती है. लेकिन YouTube ने मुझे एक अलग तरह की आजादी दी है. यहां मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से दिखा सकती हूं.”



9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स का सफर



भारती के YouTube चैनल पर फिलहाल 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह अपने व्लॉग्स में पति हर्ष, बेटे गोला और अब पूरे परिवार की रोजाना की जिंदगी की झलक दिखाती हैं. फैंस को उनकी सादगी, ह्यूमर और रियल लाइफ कंटेंट खूब पसंद आता है. टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहकर भारती सिंह आज इंडस्ट्री की सबसे फेमस और मेहनती कलाकारों में गिनी जाती हैं.