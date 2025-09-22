Bank jobs: 13 हजार से ज्यादा क्लर्क और पीओ के लिए जल्दी करें अप्लाई, बस ये होनी चाहिए योग्यता

RRB Vacancy 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से देश भर के ग्रामिण बैंकों में क्लर्क और पीओ पदों के लिए बंपर वैकेंसी निकली है. इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन 1 सितंबर को जारी कर दिया गया था, एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. जिन्होंने अबतक अप्लाई नहीं किया है इस मौके को हाथ न जान दें. क्योंकि अप्लाई करने की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी. इससे पहले RRB क्लर्क और पीओ की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 सितंबर थी. इससे पहले IBPS ने पदों की संख्या में इजाफा किया है.

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अप्लाई करने का लिंक यहीं मिल जाएगा. साथ ही नोटिफिकेशन भी आप यहीं डाउनलोड कर सकते हैं.

जनल रूरल बैंक आरआरबी में मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट (क्लर्क 8022 पदों पर भर्ती होगी.

ऑफिसर स्केल-। के 3928 और ऑफिसर स्केल-III के 202 पदों पर होगी.

अन्य पद ऑफिसर स्केल-।। के हैं.

IBPS RRB Clerk and PO application Link

IBPS RRB Clerk and PO Notification

कब होगी IBPS RRB Clerk and PO की भर्ती परीक्षा

प्रीलिम्स परीक्षा- नवंबर 2025 होगी

प्रीलिम्स रिजल्ट- दिसंबर 2025/जनवरी 2026 में होगी

मेंस परीक्षा- दिसंबर 2025/ फरवरी 2026 में होगी

IBPS RRB Clerk and PO Educational Qualification

इन पदों पर आवेदन करने के लिए वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम ग्रेजुएशन कि डिग्री होनी चाहिए.

