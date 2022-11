Assam Direct Recruitment Result 2022: sebaonline.org पर जारी हुआ ग्रेड 3 का रिजल्ट

Assam Direct Recruitment Result डाउलोड लिंक के लिए क्लिक करें

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 26,442 रिक्तियों को भरा जाना है. बता दें कि ग्रेड 3 के लिए 13,300 और ग्रेड 4 के लिए कुल 13,341 भर्तियां की जानी है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रेड 3 के रिजल्ट की तारीख की पुष्टि की थी. उन्होंने कहा था, "मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि GOA के ग्रेड 3 पदों के लिए भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम 6 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय भर्ती आयोग द्वारा तृतीय श्रेणी पदों के लिए घोषित किए जाएंगे."

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की थी कि ग्रेड 3 पदों की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को सफलता नहीं मिली है, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस कर दी जाएगी.

Assam Direct Recruitment Result 2022: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, असम की ऑफिशियल वेबसाइट Sebaonline.org पर जाएं.

2. इसके बाद "Click here to go to our home page & view the cut-off marks" लिंक पर क्लिक करें.

3.ऐसा करने के साथ ही स्क्रीन पर एक नया पेज प्रदर्शित होगा.

4.अब कट ऑफ लिस्ट पर क्लिक करें.

5.अंत में भविष्य के लिए पेज की जांच करें और उसका प्रिंटआउट लें.

