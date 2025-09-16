AFCAT 2 Result 2025 आउट, यहां करें चेक....

AFCAT RESULT 2025 : भारतीय वायुसेना की तरफ से भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन टेस्ट (AFCAT -2) 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है. अब इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट afact.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार के पास ई-मेल आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है. बता दें कि भारतीय वायुसेना एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT-2) 2025 का आयोजन 23,24 और 25 अगस्त 2025 को हुआ था.

डाइलोड लिंक

जो भी उम्मीदवार AFCAT-2 परीक्षा में पास हैं, उन्हें अब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) द्वारा इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाएगा. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

AFCAT 2025 वैकेंसी डिटेल

इस भर्ती के माध्यम से ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नॉन टेक्विकल) शाखा में 284 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

कैसे चेक करें रिजल्ट AFCAT 2025

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in/AFCAT पर जाना है, फिर AFCAT 2 रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना है. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक AFCAT 2 रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना है. अब आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है. ये करते ही स्क्रीन पर परिणाम खुल जाएगा. अब आप यहां से अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.



