AAI JE के लिए आज से 976 पदों के लिए आवेदन शुरू, यहां जानिए डिटेल

AAI JE Recruitment 2025 : अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अच्छा मौका है. एएआई ने 976 पदों के लिए नौकरी निकाली है. इस पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन इन पदों के लिए आज से शुरू हो गया है, जो 27 सितंबर 2025 तक चलेगा.

वैकेंसी डिटेल्स

976 पदों में से जूनियर एग्जीक्यूटिव (आर्किटेक्चर) के 11 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग सिविल) के 199 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक्ल) 208 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रॉनिक्स) 527, जूनियर एग्जीक्यूटिव (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के 31 पद शामिल हैं.

योग्यता

इस पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र अधिकतम 27 साल निश्चित की गई है. उम्मीदवारों की आयु 27 सितंबर 2025 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

उम्मीदवारों के पास रिलेटेड विषय में इंजीनियरिंग डिग्री या एमसीए डिग्री होनी चाहिए. इस पद के लिए उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर होगा.

जूनियर एग्जीक्यूटिव पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 40,000-3 प्रतिशत-140000 रुपये हर महीने मिलेंगे.

आवेदन शुल्क 300 रुपये है. वहीं, महिला, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और एएआई में एक साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाले उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क है.

नोटिफिकेशन