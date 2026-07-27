2400 करोड़ की फिल्म को धूल चटाने आ रहा ‘स्पाइडर-मैन’, ट्रेड एक्सपर्ट ने बताया इंडिया में करेगी कितनी कमाई

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' 31 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज हो रही है, जबकि भारत में यह एक दिन पहले यानी 30 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. टॉम हॉलैंड, झेंडाया और सैडी सिंक अभिनीत इस फिल्म को लेकर भारतीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि इस सप्ताह इसके सामने कोई बड़ी हिंदी या अन्य भारतीय फिल्म रिलीज नहीं हो रही है. ट्रेड से जुड़े लोगों का मानना है कि बॉक्स ऑफिस पर इस सप्ताह पूरी तरह ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का दबदबा रहने वाला है.

शानदार हो रही है एडवांस बुकिंग

फिल्म अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी. इसे पीएलएफ, 4DX, MX4D और स्क्रीनएक्स जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स में भी प्रदर्शित किया जाएगा. रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग ने शानदार रफ्तार पकड़ ली है और कई शहरों में शुरुआती शो तेजी से भर रहे हैं.

200 करोड़ होगी पार

फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर बात करते हुए फिल्म कारोबार विशेषज्ञ गिरीश वानखेड़े ने कहा, “स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग असाधारण रही है. पहले दिन को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और प्री-सेल्स इसका सबसे बड़ा संकेत हैं. मेरा मानना है कि गुरुवार को रिलीज होने के बावजूद फिल्म पहले दिन ₹45 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं करेगी. मल्टी-लैंग्वेज रिलीज और फैंस की जबरदस्त दीवानगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है. जहां तक चार दिन के पहले वीकेंड (गुरुवार से रविवार) की बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म आराम से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी.”

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