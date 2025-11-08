Grammy Awards Nominations 2026: ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के नॉमिनेशन की हुई घोषणा

दुनिया के प्रतिष्ठित म्यूजिक सम्मान ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के नॉमिनेशन की घोषणा हो गई है, जिसमें हॉलीवुड रैपर केंड्रिक लैमर नॉमिनेशन में सबसे आगे हैं. फरवरी को होने वाले इस अवॉर्ड शो में केंड्रिक को नौ ट्रॉफियों के लिए नामांकित किया गया है. जबकि यह तीसरी बार है जब रैपर को इन बड़ी सीरीज में एक साथ नामांकन मिला है, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर शामिल है. केंड्रिक के अलावा लेडी गागा, सबीना कारपेंटर और बैड बनी का भी टॉप नामिनी में नाम शामिल है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 1 फरवरी में लॉस एंजेलिस के डाउनटाउन में क्रिप्टो एरिना में होना है.

ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 में लैटिन म्यूजिक सुपरस्टार बैड बनी को तीन नॉमिनेशन मिले हैं. वहीं वह पहले स्पेनिश कलाकार हैं, जिन्हें साल में बेस्ट एल्बम, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का नामांकन मिला है. इसके अलावा के पॉप का भी जलवा ग्रैमी में देखने को मिला. जहां नेटफ्लिक्स फिल्म के पॉप डिमन हंटर्स का ट्रैक गोल्डन भी प्रमुख नॉमिनेशन हासिल कर कामयाबी हासिल की है. इसके अलावा सिंगर रोसे और ब्रूनो मार्स का गाना एपीटी रिकॉर्ड और सॉग ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुआ है.

इसके अलावा पॉप सिंगर सबीना कारपेंटर के गाने मैन चाइल्ड और लेडी गागा के आब्राका डाबरा को भी कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. जबकि लेडी गागा की एल्बम मेहम एल्बम ऑफ द ईयर की रेस में शामिल है, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है.

इतना ही नहीं ग्रैमी अवॉर्ड्स में नए कलाकारों को भी सराहा गया है, जिसमें समूह कट्सआई, ओलिविया डीन, लियोन थॉमस और एडीसन रे को भी नॉमिनेशन मिला है.

