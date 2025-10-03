532 करोड़ बजट, 2956 करोड़ कलेक्शन, 1700 लीटर नकली खून का इस्तेमाल, दिसंबर में रीरिलीज होगी 19 साल पुरानी ये फिल्म

क्वेंटिन टारनटिनो की फिल्म “किल बिल: द होल ब्लडी अफेयर” इस साल दिसंबर में पहली बार सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म मूल रूप से “किल बिल वॉल्यूम 1” और “किल बिल वॉल्यूम 2” के रूप में दो भागों में रिलीज हुई थी. अब ये चार घंटे से अधिक की कहानी के रूप में सिंगल फिल्म के रूप में आएगी. लायंसगेट की ये फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगी. इस फिल्म में वॉल्यूम 1 का अंत और वॉल्यूम 2 का रीकैप हटा दिया गया है, जिससे यह एक सिंगल कहानी बन गई है. खास बात यह है कि इसमें साढ़े सात मिनट का एक नया सिक्वेंस भी शामिल होगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया.

1700 लीटर नकली खून का इस्तेमाल

“किल बिल: द होल ब्लडी अफेयर (Kill Bill The Whole Bloody Affair)” के डायरेक्टर क्वेंटिन टारनटिनो ने कहा, “मैंने इसे एक फिल्म के रूप में लिखा और निर्देशित किया था, और मुझे खुशी है कि फैन्स इसे एक संपूर्ण फिल्म के रूप में देख पाएंगे. इसे 70 मिमी या 35 मिमी में सिनेमाघरों में देखना सबसे शानदार अनुभव होगा.” यह फिल्म चुनिंदा सिनेमाघरों में 70 मिमी और 35 मिमी फॉर्मेट में रिलीज होगी. बात अगर किल बिल वॉल्यूम 1 की कर तो इसमें टारनटिनो ने फाइट्स सीन्स को स्पेशल बनाने के लिए 450 गैलन (लगभग 1700 लीटर) नकली खून का इस्तेमाल किया था.

22 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म

“किल बिल” पहली बार 2003 में रिलीज हुई थी. इसमें उमा थर्मन (Uma Thurman) ने ‘द ब्राइड' का किरदार निभाया था जो खूनी बदले पर निकलती है. फिल्म के एक्शन सीन बेहद कमाल थे. “किल बिल: द होल ब्लडी अफेयर” 2006 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी और 2011 में टारनटिनो के न्यू बेवर्ली सिनेमा में दिखाई गई थी. यह रिलीज टारनटिनो के फैन्स के लिए एक खास मौका है, जो लंबे समय से इस वर्जन का इंतजार कर रहे थे.

किल बिल 1 और 2 बजट, कलेक्शन

किल बिल वॉल्यूम 1 2003 में रिलीज हुई थी. इसका मेकिंग बजट लगभग 266 करोड़ रुपये (30 मिलियन डॉलर) था. जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1606 करोड़ रुपये (180.9 मिलियन डॉलर) का कलेक्शन किया था. किल बिल वॉल्यूम 2 की बात करें तो इसका बजट भी 266 करोड़ रुपये (30 मिलियन डॉलर) था. इसने बॉक्स ऑफिस पर 1351 करोड़ रुपये (152.2 मिलियन डॉलर) का कलेक्शन किया.